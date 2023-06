’Il Volo’, biglietti solo ai residenti in provincia

Cresce l’attesa per il concerto de ’Il Volo’ e della Compagnia dei Folli arriva una precisizione: "In riferimento al concerto degli artisti ’Il Volo’ previsto il possimo 21 luglio in Piazza del Popolo nell’ambito del Festival ’Ascoli Piceno: Palco di Travertino’ si precisa che i biglietti possono essere ritirati gratuitamente presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo ad Ascoli a partire da martedì 20 giugno. I biglietti sono riservati ai residenti di Ascoli Piceno e provincia. Ogni persona può ritirare al massimo 2 biglietti che saranno nominativi. L’evento rientra nel progetto Art Bonus dedicato al territorio piceno".