"Il voto è la nostra rivolta" . Assemblea al Calabresi

"Il voto è la nostra rivolta" è il tema dell’assemblea generale in programma oggi (mercoledì 5 Marzo) con inizio alle ore 9 nella sala convegni dell’Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto. "Il percorso referendario nel Piceno è iniziato lo scorso anno – ha detto la segretaria della Cgil di Ascoli Barbara Nicolai nel corso della conferenza stampa di ieri mattina – con la raccolta delle firme necessarie". Qual è il vostro obiettivo? "La grande sfida è quello di raggiungere il quorum consapevoli che il referendum può cambiare immediatamente il Paese ma anche la nostra comunità picena. Confidiamo in un’alta adesione e quello che metteremo in campo sarà una campagna informativa e di coinvolgimento sul nostro territorio".

Il lancio della campagna elettorale sui cinque referendum prevista oggi a San Benedetto sarà a cura del segreteria generale della Cgil delle Marche Giuseppe Santarelli. La Corte costituzionale il 20 gennaio 2025 – prosegue la lettera – ha dichiarato l’ammissibilità di cinque quesiti referendari ex articolo 75 della Costituzione e, secondo quanto stabilito dalla legge 352/1970, la consultazione popolare dovrà tenersi in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi.

"Il referendum è uno strumento di democrazia importantissimo sancito dalla nostra costituzione – ha detto Barbara Nicolai – e gli obiettivi referendari sono quelli per assicurare un lavoro sicuro, lavoro stabile e lavoro dignitoso e chiarire le regole sulla cittadinanza. Nel nostro territorio confidiamo di porre norme a tutela dei lavoratori soprattutto nei nuovi contratti di lavoro che sono atipici e a tempo determinato. Nella parte sulla salute e sicurezza e sugli appalti nel nostro territorio il referendum va a incidere nell’area del cratere. In caso di infortunio la responsabilità deve interessare anche l’impresa committente. La salute e sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un costo da abbattere. Attorno alle parole d’ordine lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, democrazia è partita la grande stagione di partecipazione democratica in vista della consultazione referendaria. Come è stato detto, più volte, ’il referendum è l’occasione per tornare a decidere’ e per porre fine alla precarietà, alle morti sul lavoro, ai licenziamenti ingiusti e per dare cittadinanza a migliaia di italiani".

