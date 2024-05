Il weekend nel segno della ceramica

Sabato 18 e domenica 19 maggio, torna ‘Buongiorno Ceramica’ per la decima edizione di una kermesse molto apprezzata e che coinvolge tutte le Città Italiane della Ceramica. La città di Ascoli, con i suoi artisti Ceramisti è pronta ad ospitare nei propri laboratori e botteghe d’arte turisti e cittadini. Tra questi la ceramista ascolana Monia Vallesi che per anni ha partecipato a tanti eventi dedicati all’artigianato e soprattutto a ‘Buongiorno Ceramica’. La manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, coinvolgerà contemporaneamente 57 comuni italiani in una vera e propria festa diffusa a cui partecipano tutte le realtà impegnate nella produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana. La città di Ascoli aprirà le porte dei Musei Civici e delle proprie botteghe per visite guidate e iniziative diffuse, accompagnate da una mostra mercato di opere in ceramica di artisti, artigiani e appassionati della città. In particolare domenica 19, alcuni tra i più noti ceramisti ascolani apriranno le loro botteghe consentendo al pubblico di vederli mentre producono le loro fragili opere d’arte mentre, presso il Museo dell’ Arte Ceramica, i bambini accompagnati dai genitori apprenderanno le tecniche di manipolazione dell’argilla e della decorazione. Per l’occasione il Museo sarà fruibile gratuitamente per l’intera giornata di domenica.

Valerio Rosa