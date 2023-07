Illegittimo pagamento della Cosap per gli accessi a raso, cittadini in rivolta

Dalla riforma Delrio le nuove province sono rimaste nel ‘limbo’, ma non per quanto riguarda i pagamenti. I cittadini mettono sotto accusa la Tosap, oggi Cosap. Abbiamo parlato con Gabriele Ficcadenti, che mette in discussione la legittimità del balzello. Il canone per gli accessi a raso, ossia gli imbocchi sulle strade provinciali, che tra l’altro non occupano suolo pubblico, è legittimo? E’ il punto di domanda che sta interessando molti contribuenti, che stanno cercando di correre ai ripari per evitare di pagare anche l’ennesimo canone. "In un momento di ‘vacche magre’ – dichiarano i residenti –, è giusto pagare anche questo balzello sugli imbocchi, dove la Provincia non ha realizzato nessun intervento? Perché siamo chiamati a pagare? Si discute sulle inclinazioni del terreno, se non ci sono scivoli, non ci sono interventi perché pagare? Tra l’altro più di 23 euro al metro". "Il pagamento del tributo è giustificato – sottolinea Ficcadenti – solo dove il proprietario abbia occupato con il proprio accesso uno spazio di proprietà pubblica, su un’area di rispetto o un divieto di sosta. Per ottenere il canone è necessario che siano stati fatte delle opere che occupano la strada: scivoli, manufatti, attraversamenti". Secondo i residenti la maggior parte delle richieste della Provincia sono state indirizzate ad accessi che insistono in campagna, con imbocchi a raso, dove non ci sono interventi. Molte persone sono corse ai ripari hanno messo dei blocchi per non pagare, si è capito quando durante un grave incidente l’ambulanza non è potuta entrare nello slargo dove era atterrata l’eliambulanza perché c’erano i blocchi, situazioni al limite, che vanno assolutamente riviste e valutate. I cittadini non ci stanno e molti hanno deciso di non pagare il contributo e quindi hanno intenzione di dare vita ad una vera e propria ‘battaglia’ per sottolineare l’illegittimità del pagamento per gli imbocchi a raso e minacciano di ricorrere alle vie legali, visto che diverse sentenze del Giudice di Pace hanno stabilito che alcuni proprietari devono essere esonerati dal pagamento.

Maria Grazia Lappa