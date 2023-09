Illuminazione pubblica mancante. I residenti: questione di sicurezza

C’è un tratto di via San Silvestro, a Cupra Marittima, ancora senza illuminazione pubblica. I residenti la chiedono da alcuni anni, ma la situazione ancora non si sblocca, per mancanza di risorse economiche, dicono dal Comune. Vale ricordare che via S. Silvestro è la strada che dalla zona ovest di Cupra conduce verso il paese alto e il cimitero. Negli anni scorsi, a più stralci, l’amministrazione Piersimoni ha realizzato un marciapiede che va dal centro abitato fino al campeggio Verde Cupra, per mettere in sicurezza abitanti e clienti della struttura ricettiva. Marciapiede e illuminazione che si fermano al tornante del quartiere e da lì in avanti, fino ad arrivare al cimitero, non vi è più illuminazione pubblica. A trecento metri di distanza da dove termina l’illuminazione pubblica ci sono tre abitazioni che di notte sono al buio. "Per il Comune siamo zona urbana, ma per l’illuminazione della strada siano zona di campagna – afferma Basso Ciarrocchi che da due anni scrive sollecitazioni al sindaco – Se si va oltre il cimitero, verso la collina in piena campagna c’è illuminazione pubblica lungo via S. Silvestro e via Sant’Andrea. Anche in via San Michele, davvero in aperta campagna, sono state messe le luci. Per mettere in sicurezza i clienti del campeggio hanno fatto marciapiede e illuminazione, ma gli stessi clienti in estate vanno a piedi al paese alto di notte, per vedere il panorama, per partecipare agli eventi estivi e tutti passano qui davanti facendosi luce con i telefonini per vedere la strada e soprattutto per farsi vedere dalle auto in transito". Insomma l’opera di messa in sicurezza della zona non è stata completata.

"E’ un problema che conosciamo – dice il sindaco Piersimoni – e stiamo valutando come risolverlo". Bastano pochi pali e un po’ di buona volontà nella ricerca delle risorse necessarie.

Marcello Iezzi