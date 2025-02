Illuminazione pubblica, operai in azione tra viale De Gasperi e la Statale

Nei prossimi giorni partirà una serie di interventi volti a migliorare e potenziare il servizio di pubblica illuminazione nella zona compresa tra viale De Gasperi e l’area a ovest della Statale 16, nel tratto che interessa il quartiere di Sant’Antonio. L’intervento arriva anche a seguito dei frequenti disservizi registrati negli ultimi mesi, in particolare tra il periodo natalizio e le prime settimane del 2025, quando diversi blackout hanno creato disagi ai residenti e agli automobilisti. Si è trattato di interruzioni all’erogazione della corrente elettrica per quanto riguarda le reti pubbliche. In pratica le strade e i marciapiedi restavano al buio. I lavori prevedono interventi differenziati a seconda delle aree coinvolte. Nella parte bassa, ad est della Statale 16, verranno sostituiti i pali della luce lungo via Toscana e nelle strade perpendicolari che la collegano con viale De Gasperi, tra cui via Umbria e via Monte San Michele. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dell’illuminazione pubblica, garantendo maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti. Per quanto riguarda la zona collinare, ad ovest della statale, gli interventi interesseranno via Sicilia, via Capri e via Anacapri. Qui, il Comune ha previsto la sostituzione e il potenziamento delle plafoniere e dei corpi illuminanti, con l’obiettivo di ridurre i disagi causati dalla scarsa illuminazione. Questi lavori fanno parte di un più ampio piano di interventi annunciato dall’amministrazione comunale durante gli incontri con il comitato di quartiere, presieduto da Toni Alfonsi. La volontà dell’amministrazione è quella di rispondere alle segnalazioni dei cittadini e garantire un servizio di illuminazione più affidabile ed efficiente. Ma anche una maggiore sicurezza con la sostituzione dei vacchi pali con quelli nuovi.

e. l.