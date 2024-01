Illustrazione tra architettura, fumetti e xilografie

Un confronto con l’autore Daniele Pierantozzi e il direttore del Museo dell’illustrazione Contemporanea, Nazzareno Cicchi, si terrà venerdì dalle 17 alle 19 al MIC in piazza Kursaal, con la partecipazione dell’Ordine degli Architetti della provincia di Ascoli. L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco Alessandro Rocchi e del vice Lorenzo Rossi. Il tema è l’illustrazione in tutte le sue forme. Il museo è diviso in cinque sezioni. Quella introduttiva e quella conclusiva, rispettivamente chiamate Genius loci e Grottammare illustrata, si concentrano su figure e soggetti legati al territorio, mentre la seconda sezione affronta un tema pop come il ritratto di celebrità del mondo dello spettacolo. Gli altri due segmenti sono dedicati l’uno al fumetto classico italiano, ripercorso tramite l’attività del disegnatore Angelo Maria Ricci, l’altro alla Nuova illustrazione, esemplificata attraverso proposte di autrici e autori di ultima generazione. Tra le opere esposte alcune xilografie di Adolfo De Carolis, litografie e disegni di Pericle Fazzini e Andrea Pazienza, incisioni di Tullio Pericoli e ritratti futuristi di Cleto Capponi.