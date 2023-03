Imboccatura del porto, via libera al dragaggio: "Lavoro fondamentale per il settore pesca"

Via libera al dragaggio dell’imboccatura del porto di San Benedetto. Un intervento decisivo per la sicurezza dei pescatori che spesso sono rimasti incagliati in entrata e in uscita dallo scolo. La Conferenza dei servizi, che si è svolta ieri nella sede della capitaneria di porto di San Benedetto ha dato il via libera ad autorizzare sia l’intervento di dragaggio sia l’immersione dei sedimenti nell’area Marche sud, sita al largo tra San Benedetto e Porto San Giorgio, e nella vasca di colmata di Ancona. Alla Conferenza dei servizi hanno preso parte, il comandante della capitaneria di porto, Capitano di fregata Alessandra Di Maglio, il sindaco Antonio Spazzafumo, il vicesindaco Antonio Capriotti, i tecnici dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, che hanno redatto il progetto di dragaggio, i tecnici del Cnr-Irbim e Università Politecnica delle Marche, i referenti della Regione Marche e dell’amministrazione comunale. Dopo l’autorizzazione al dragaggio da parte della Regione Marche, con effetto attuativo già dalla giornata di ieri, l’Autorità di sistema portuale completerà la fase di verifica del progetto cui seguiranno la procedura di gara e l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di iniziare l’intervento entro la fine della primavera. Il dragaggio interessa una superficie di circa 60 mila metri quadrati e un quantitativo di materiale pari a circa 90 mila metri cubi.

"Registriamo un passo importante per l’intervento di dragaggio nello scalo di San Benedetto – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo –, con cui confermiamo l’impegno a procedere, il prima possibile, con un lavoro fondamentale e necessario a garantire l’operatività del porto e di un suo vitale settore di riferimento, quello della pesca". "Ho preso parte alla conferenza – ha detto il sindaco Spazzafumo – nella duplice veste di sindaco e di portavoce della marineria sambenedettese. Sono molto soddisfatto del risultato che è stato raggiunto, grazie all’impegno e allo spirito di collaborazione messo in campo da parte di tutti gli enti e gli attori coinvolti nel procedimento. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli e al Consigliere regionale Andrea Assenti, per l’inestimabile supporto che ci hanno fornito nel portare a casa questo importante traguardo per la comunità sambenedettese. La nostra gratitudine va anche alla comandante della capitaneria di Porto per lo sforzo profuso. Con la Regione Marche – ha aggiunto il sindaco – abbiamo preso l’impegno, più avanti, di organizzare un incontro pubblico con la cittadinanza e illustrare i dettagli di quello che sarà un evento epocale per il nostro approdo cittadino".

Marcello Iezzi