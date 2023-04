Imbrattato vagone in stazione Tre giovani writers a processo

Tre giovani writers sono finiti sotto processo davanti al giudice del tribunale di Ascoli per rispondere dell’accusa di aver imbrattato un vagone ferroviario fermo alla stazione di San Benedetto. Un fatto avvenuto il 6 agosto del 2021 e sotto processo ci sono un ragazzo di Grottammare, uno di Ancona e uno di Bologna. Il disegno fu fatto coi favori del buio della notte, sicché quando la mattina successiva fu scoperto, le Ferrovie dello Stato fecero denuncia alla Polizia Ferroviaria che avviò le indagini per cercare di identificare chi fossero stati gli autori del disegno che era stato fatto in una fiancata del vagone in sosta. Sono stati proprio due agenti ad essere sentiti ieri dal giudice Alessandra Panichi in qualità di testimoni. Determinante è stato l’analisi del traffico telefonico agganciato da una cella che era posizionata proprio di fronte al vagone oggetto del processo. "In un’ampia fascia oraria che ha coperto tutta la notte abbiamo accertato la contemporanea presenza dei tre ragazzi nella stazione ferroviaria di San Benedetto. E’ stato un lavoro lungo e difficile visto che abbiamo dovuto analizzare le telefonate di tutti i soggetti che in questo lasso di tempo hanno agganciato quella cella telefonica" ha riferito un agente della Polfer. Gli accertamenti hanno verificato che i tre imputati hanno attivato contemporaneamente una chat audio o video su WhatsApp per circa 47 minuti. In precedenza erano state evidenziate anche normali telefonate. Il pm in udienza ha prodotto il dvd con gli accertamenti telefonici effettuati.

p. erc.