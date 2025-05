Immobile di via Saffi, affidati i lavori

Immobile di via Saffi, il comune affida a una ditta esterna – di Offida – la direzione dei lavori per l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione. Intervento che era stato appaltato più di due mesi fa, ma ora il civico 124 di Viale De Gasperi ha deciso di rivolgersi a una società anche per quest’altra mansione, a causa della riorganizzazione interna e i tempi stretti per giungere a conclusione dei lavori. Al termine dell’operazione, la struttura rinnovata potrà ospitare due progetti sociali: una stazione di posta e il ‘Dopo di noi’.

Considerando anche le somme a disposizione, l’iniziativa ha un valore di 1,1 milioni. Cosa diventerà la struttura di via Saffi? Al piano terra ospiterà un’area comune che fungerà da luogo di pronta accoglienza per persone indigenti, con tanto di ufficio per colloqui, magazzino e bagno con doccia. Al primo piano, gli alloggi per persone con disabilità.