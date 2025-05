Immobili fatiscenti a Monticelli. Obbligo di metterli in sicurezza

L’Arengo obbligherà i proprietari a mettere in sicurezza alcuni edifici privati, sette per l’esattezza, che si trovano nel quartiere di Monticelli e che versano in condizioni assolutamente fatiscenti. La maggior parte di questi, in realtà, è abbandonata da anni e, qualora i titolari non provvedano a sistemarli, si studierà una soluzione alternativa per risolvere la situazione. A tal proposito, in occasione dell’ultimo consiglio comunale di martedì è stata approvata all’unanimità l’apposita mozione presentata da diversi consiglieri di maggioranza, con prima firmataria Marika Ascarini. "A Monticelli è stato fatto moltissimo per migliorare il decoro del quartiere – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti -. Basti pensare ai parchi pubblici che sono stati riqualificati. Ci attiveremo, dunque, per porre rimedio anche a questa ulteriore problematica. Ordineremo ai privati di demolire tali strutture o di fare il possibile per metterle in sicurezza, perché questo rappresenta un aspetto fondamentale non solo per il decoro ma anche per la pubblica incolumità. Inoltre, non possiamo fare diversamente se abbiamo l’obiettivo di attrarre in città nuovi residenti". Un altro intento dell’amministrazione comunale è quello di recuperare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica che si trova sul territorio e che è da tempo inutilizzato. In base a una stima effettuata dal consigliere comunale Maurizio Simonetti, presentata nell’ultima seduta del consiglio, ci sarebbero almeno 56 appartamenti sfitti in quanto degradati o in pessime condizioni. Di questi, 45 sarebbero di proprietà dell’Erap e undici di proprietà comunale. In tutta la provincia, poi, sarebbero addirittura 133 gli alloggi di edilizia residenziale non concessi a nessuno in quanto bisognosi di un’opera di manutenzione straordinaria. Anche da questo punto di vista, dunque, la giunta comunale si è impegnata ad intervenire. Le politiche abitative, d’altronde, rappresentano un punto di riferimento per l’amministrazione Fioravanti, come ribadito più volte da parte del primo cittadino. Entro la fine del 2025, tra l’altro, è attesa la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi popolari a coloro i quali ne hanno fatta richiesta e ne hanno diritto.

Matteo Porfiri