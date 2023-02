Imparare a fare i conti giocando

Fare matematica giocando risulta molto più semplice di quanto si possa immaginare. Affidandosi al gioco, si riesce, infatti, a stabilire relazioni e a comunicare più semplicemente con gli altri. Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po’ a pensare. La finalità è la riduzione dell’insuccesso scolastico, migliorare la qualità dell’insegnamento, creare delle situazioni didattiche più stimolanti. Il progetto prevede la partecipazione a diverse gare: Giochi d’autunno, Matematica per tutti, Geometriko, Giochi internazionali di matematica e il secondo torneo Mario Speranza. Quest’ultimo si è svolto il 26 gennaio presso lo scientifico Orsini di Ascoli, che ha ospitato tre squadre per ogni istituto del Piceno. Il torneo consisteva nella risoluzione di 15 quesiti matematici in un’ora di tempo. I problemi venivano consegnati ogni 5 minuti e ad ogni secondo dalla consegna del quesito erano scalati dei punti, a partire da 1000. Una delle squadre del nostro istituto, la "Delta", è arrivata terza.