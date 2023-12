Imparare a usare bene lo smartphone: iniziano le lezioni gratuite di formazione

Anche Cupra Marittima ha predisposto il primo corso gratuito della "Bussola digitale" su come utilizzare al meglio lo smartphone. Il primo incontro ci sarà mercoledì 20 dicembre dalle 14:30 alle 17:30 presso la Sala Consiliare. Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0735 776713 oppure recandosi al Punto di Facilitazione Digitale. Non sono richieste competenze specifiche, è solo necessario portare il proprio dispositivo mobile. Obiettivo del corso è l’acquisizione delle competenze basilari indispensabili per utilizzare lo smartphone. Attraverso esercitazioni pratiche, gli utenti saranno guidati anche nell’uso delle applicazioni di maggiore utilità. "Grazie alla Regione Marche, il corso è gratuito – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Quindi invito i cuprensi che vogliono approfondire le potenzialità dei loro dispositivi mobili ad approfittare di questa opportunità".