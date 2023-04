"Impegno di Unicam per due nuovi corsi"

Il consiglio comunale si è aperto con la nota interrogazione rivolta al sindaco dai consiglieri di minoranza e volta a chiedere come si evolverà la situazione legata allo spostamento della sede del corso di laurea in tecnologie innovative per i beni culturali da Ascoli a Camerino dopo la decisione presa dall’Unicam. "L’interrogazione dei consiglieri del Pd ci consente di ricordare gli investimenti che il nostro comune sta affrontando per favorire l’apertura di nuovi corsi di laurea con il conseguente incremento degli iscritti – spiega il sindaco Fioravanti –. L’amministrazione comprende l’importanza di questo corso che rappresenta un polo per studenti ascolani e da fuori. Intervenimmo un anno fa, poi convocai il rettore per spiegargli l’importanza di mantenerlo. Seguì quindi la sua volontà di portarlo a Camerino, facendomi però assicurare che il secondo e il terzo anno del corso fossero mantenuti ad Ascoli. Inoltre abbiamo chiesto un impegno ufficiale per portare due nuovi indirizzi: corso di laurea triennale in arti, industrie creative e beni culturali; uno magistrale in paesaggi e agricoltura. Non eravamo favorevoli a questa scelta, ma l’Unicam ha voluto così. Vogliamo cercare di dare uno sviluppo universitario attraverso uno studentato, che costituisce la vera esigenza date le poche case disponibili in affitto nelle zone vicine all’università".

Rinviata invece l’approvazione del protocollo d’intesa sulla valorizzazione del patrimonio pubblico tra Prefettura, Ministero dell’interno, della giustizia e della cultura, soprintendenza archeologica, Belle arti e Demanio. "Abbiamo concordato insieme di posticipare la discussione del protocollo a metà maggio". Sull’affidamento dei giardini del Colucci alla curia il primo cittadino ha concluso: "Ne discuteremo quando affronteremo la delibera. C’è una richiesta da parte della curia di adottare quegli spazi".

mas.mar.