"Impianto di Relluce, passaggio di consegne fissato all’1 novembre"

La segreteria provinciale Ugl-Igiene Ambientale mette i puntini sulle ‘i’, in merito all’impianto Tmb di Relluce. "Le voci – dichiara – si rincorrono; il passaggio dell’impianto Tmb (Trattamento Meccanico Biologico) di Relluce si dà per certo e la data sembra essere il 1 novembre. Ci sono le disposizioni ultimative dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione). Nel frattempo Picenambiente ed Ascoli Servizi comunali tacciono. I lavoratori dell’impianto di Relluce hanno diritto di conoscere il loro futuro: quando passeranno da un’azienda all’altra, fondamentale sarà conoscere le garanzie, l’operatività del Tmb in Ascoli Servizi comunali e infine le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L’esperienza precedente del passaggio dell’impianto di compostaggio da Picenambiente ad Ascoli Servizi Comunali è stata repentina e traumatica. Abbiamo chiesto a Picenambiente e ad Ascoli Servizi comunali un urgente incontro per avere certezze sulla data precisa del passaggio dell’impianto e dei lavoratori da Picenambiente ad Ascoli Servizi comunali, inoltre il rispetto delle garanzie contrattuali".