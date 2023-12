Impianto Tesino nord e cimitero . Se ne parla in Consiglio comunale

L’ultima seduta del consiglio comunale di Grottammare, convocata dal presidente Luigi Travaglini per le ore 15,30 di giovedì 28 dicembre, è dedicata all’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Tra gli argomenti in discussione ci sono anche il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni e la gestione dell’impianto sportivo Tesino nord, la cui ristrutturazione è ormai completata. I lavori si apriranno con l’ormai consueta serie di interrogazioni delle minoranze. Per ’Grottammare c’è’ la consigliera Federica Concetti è la firmataria dell’interrogazione sulla rimozione delle barriere architettoniche nel cimitero, con il consigliere Giuliano Vagnoni si parlerà di piano regolatore, mentre sono firmate dal capogruppo Marco Sprecacè quelle sugli attraversamenti pedonali della Ss16 nel tratto del quartiere Ischia, sull’installazione della scultura nella pineta di piazza Kursaal e sui lavori del plesso scolastico in via Firenze; per il gruppo Fratelli d’Italia, i consiglieri Tiziana Stampatori e Raffaele Rossi interrogano l’Amministrazione sull’incarico esterno per la stima del valore della farmacia comunale, su appalti e contratti inerenti i servizi sociali gestiti direttamente dall’ente e sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei plessi scolastici. Entrambi i gruppi consiliari di minoranza sono promotori di una mozione riguardante le indennità percepite dai componenti della Giunta.

In tema di finanze, il bilancio in approvazione ha un valore complessivo di 34.635.072,49 euro, di cui spese correnti per 17.856.596,53 euro, spese di investimento per 3.477.422,93 euro, rimborso rata capitale mutui per 582.908,05 euro, partite di giro per 4.718.144,98 euro, giroconti per eventuali chiusure di anticipazioni di tesoreria 8.000.000 di euro. Argomento di fine anno anche la razionalizzazione delle società partecipate.

Ma. Ie.