Impiegata amministrativa per azienda di servizi

Azienda di servizi alle imprese di San Benedetto del Tronto ricerca un’impiegata amministrativa per la rendicontazione di bandi di finanziamento e l’amministrazione di pratiche di contabilità. E’ richiesta la laurea in economia e commercio o marketing. L’azienda intende inserire in organico il candidato o candidata mediante la borsa di ricerca. Il link dell’avviso è il seguente: https:www.regione.marche.itricercabandiid_327906906. Chi fosse interessato dovrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 448716, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. E’ possibile anche contattare il centro per l’impiego di Fermo ai numeri telefonici 0734212656 - 0734212670.