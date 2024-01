Impiegato addetto alla gestione della logistica

Azienda del settore alimentare di Campofilone ricerca un impiegato addetto alla gestione amministrativa della logistica, con età tra i 23 e i 28 anni, in possesso della laurea in Economia e ingegneria gestionale. La proposta di contratto è a tempo determinato ed orario tempo pieno. Inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 48191, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Si ricerca, a Fermo, addetto all’ufficio acquisti, laureato/a in discipline economiche o Ingegneria gestionale, under 30, per lavoro in apprendistato, formazione o inserimento. Anche se la sede di lavoro sarà a Fermo, è necessario rivolgersi per rispondere a questo annuncio al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it.