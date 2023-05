Impiegato amministrativo Apprendistato con Akoi

Akoi di Sant’Elpidio a Mare (Fermo) ricerca impiegato o impiegata amministrativoa per la segreteria e in amministrazione. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza del pacchetto Office. La proposta di lavoro è rivolta a giovani con età compresa tra i 20 e i 29 anni. Si tratta, infatti, di una proposta di assunzione con contratto di apprendistato. Chi è interessato potrà anche inviare una email direttamente ad Akoi all’indirizzo [email protected] Per ulteriori informazioni e per candidarsi a ricoprire questo incarico il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo. E’ possibile contattare il centro per l’impiego tramite email scrivendo all’indirizzo [email protected] oppure telefonando ai numeri 0734254756 o 0734254770.