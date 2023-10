Impiegato amministrativo per cappellificio

Il Cappellificio Cecchi Angelo di Massa Fermana (Fermo) ricerca un impiegato o impiegata amministrativoa in possesso di diploma, con conoscenze informatiche, un’età compresa tra i 19 e i 50 anni, automunitoa. Chi fosse interessato a candidarsi per questo impiego può contattare il numero telefonico 0734760058 o inviare una email a info@cappellificiocecchi.com. Sempre nel Fermano la SCM Pelli srl di Montegranaro ricerca un ragioniere contabile, automunitoa. La proposta è di un contratto a tempo indeterminato, part-time di 12 ore. Chi fosse interessato può contattare il numero telefonico 0734891000 o inviare una email a scmpelli@outlook.com. Per entrambi gli annunci di lavoro è necessario fare riferimento al centro per l’impiego di Fermo. E’ possibile inviare una email a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it; una Pec a regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it oppure contattare i numeri telefonici 0734212656 o 0734212670.