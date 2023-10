Impiegato commerciale, operaio e gommista

Sono diverse le proposte di lavoro nel Piceno. Si ricerca, in particolare, addetto a macchine a controllo numericotornio, che abbia esperienza. Si propone contratto in somministrazione. Ancora, si ricerca un impiegato commerciale interno per redazione di offerte, caricamento ordini e gestione dei rapporti tra clienti e fornitori. A Ripatransone, poi, si ricerca un operaio generico o assemblatore di linea e si propone un contratto a tempo determinato e pieno. Ad Ascoli si ricerca pure un gommista con un minimo di esperienza. La proposta è di un contratto a tempo determinato e pieno. Sotto la qualifica ‘tecnici meccanici’ si ricercano, invece, a Colonnella, montatori meccanici, esperti e junior lettura del disegno tecnico, con buona manualità per un contratto a tempo determinato e pieno. Per questi annunci il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli. I contatti sono i seguenti. Email: centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it, telefono: 0736352800.