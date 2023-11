Impiegato contabile a tempo determinato

Tante opportunità nel settore della contabilità anche nel Fermano. Si ricerca impiegato o impiegata contabile con mansioni di registrazioni prima nota, registrazione fatture d’acquisto, gestione banche, anticipi export, gestione scadenze mensili. Quale titolo di studio è richiesto il diploma di ragioneria. Il candidato ad occupare questa posizione non dovrà avere meno di 20 anni o più di 50. La sede di lavoro è a Sant’Elpidio a Mare. Quello proposto è un contratto a tempo determinato, con la possibilità di rinnovo. Il tempo è full time. Chi è interessato può inviare il curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it, indicando il codice 12935. In questo caso il centro per l’impiego di riferimento è quello di Civitanova Marche. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere sempre all’indirizzo email centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0733827801.