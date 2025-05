"Importante avere un piano B"

"È importante che ci sia un piano B per ripartire. L’anno scorso si è perso molto tempo in estate tra trattative e politica. Al di là del fatto che si riesca a vendere o meno la società deve essere fondamentale panificare la prossima stagione con largo anticipo. Pulcinelli negli ultimi anni ha sempre avuto di fianco persone che non lo hanno saputo consigliare. Questo è innegabile. Le scadenze verso le quali bisogna focalizzare le attenzioni non sono solo quelle economiche, ma anche quelle legate allo sviluppo del progetto sportivo. A prescindere da tutto credo che sia importante questo per i direttori".