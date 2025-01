"È necessario un confronto immediato e trasparente per rivedere le scelte contenute nell’atto aziendale e tutelare il diritto alla salute dei cittadini". L’atto aziendale dell’Ast di Ascoli sta suscitando grande preoccupazione tra i cittadini e il mondo politico locale. I consiglieri comunali di opposizione Ameli, Cappelli, Dominici, Luzi, Marcucci, Nardini e Procaccini denunciano in una nota il provvedimento presentato dalla direzione dell’Ast "che rischia di demolire il ruolo dell’ospedale Mazzoni, portando alla soppressione o al ridimensionamento di reparti fondamentali". Secondo i consiglieri di minoranza "si cancella il reparto di Malattie Infettive, si impoverisce ancor di più la Chirurgia, scompare il primariato di Anestesia e Rianimazione, si declassa il reparto di Ostetricia e Ginecologia, compromettendo il punto nascite. Queste decisioni – aggiungono – appaiono come un attacco deliberato alla sanità di Ascoli e del Piceno, con il silenzio di partito del sindaco, con un impoverimento dell’offerta sanitaria inaccettabile. Chiediamo con forza alla Regione Marche di rivedere queste scelte". Per queste ragioni, i consiglieri di Ascolto&Partecipazione, Ascoli Bene Comune e Partito Democratico hanno presentato una richiesta di convocazione urgente della Consulta della Salute. "Chiediamo al sindaco Fioravanti di superare le barriere politiche e agire insieme per salvaguardare l’ospedale e i suoi servizi essenziali. Non può rimanere in silenzio solo per ordini di partito per non disturbare il presidente Acquaroli".