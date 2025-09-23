"Impoveriti gli ospedali. Noi un modello diverso"

Alleanza Verdi Sinistra boccia l’ipotesi di un ritorno al progetto dell’ospedale unico di Pagliare, sottolineando che non rientra nel programma. La conferenza di San Benedetto ha messo al centro il futuro della sanità sambenedettese e marchigiana, con la partecipazione dell’onorevole Elisabetta Piccolotti, dei candidati regionali Roberta Rossi e Giovanni Gaspari, oltre al segretario comunale Giorgio Mancini e al consigliere comunale Paolo Canducci. Piccolotti ha tracciato una linea netta rispetto al centrodestra: "Noi seguiamo un modello diverso e i sondaggi dimostrano che c’è un’attenzione soprattutto delle giovani generazioni verso la nostra realtà politica". Sul fronte nazionale ha ribadito: "Sulla sanità è necessario investire: mancano 35 miliardi. Alla presidente Meloni stiamo dicendo da tempo che o il governo mette nella manovra finanziaria le risorse per finanziare la sanità oppure si assume la colpevolezza di non far funzionare il sistema sanitario nazionale". Sul territorio, il segretario comunale di AVS Giorgio Mancini ha denunciato: "In questi cinque anni l’attuale ospedale di San Benedetto è stato impoverito. Nel frattempo si parla di un nuovo ospedale che sarà a metà con Ascoli: un’ambiguità legata al definanziamento della sanità pubblica a favore di quella privata". Il consigliere Paolo Canducci ha ribadito: "L’ospedale di San Benedetto non sarà chiuso ma sarà potenziato, e non sarà assolutamente realizzato un ospedale unico come dicono altri candidati". La candidata Roberta Rossi ha puntato il dito sul governo: "lontano dai giovani, ogni problema lo risolvono con restrizioni". Ha parlato anche di trasporti: "Il numero degli autobus è lo stesso di quando ero ragazzina io, le pensiline sono quelle degli stessi anni, non esiste un’app che ci informi in tempo reale". Molto critico l’ex sindaco Giovanni Gaspari che ha parlato del nuovo ospedale sottolineando come non ci siano i fondi per la sua realizzazione e ha aggiunto: "Mi avevano invitato ad un dibattito sulla sanità, ma io ho chiesto se ci sarebbero stati i due autori del disastro sanitario di San Benedetto: l’ex sindaco Pasqualino Piunti e il consigliere regionale Andrea Assenti. Ma loro non c’erano". C’è stato spazio anche per il massacro di Gaza: "il governo sta ignorando il genocidio Ha detto Piccolotti in un altro intervento a Fermo, sempre nella giornata di ieri – la pulizia etnica, il progetto palese di uccisione di tutti i cittadini e le cittadine di Gaza. Anche i marchigiani sono scossi e allibiti, terrorizzati dalle immagini che si vedono dalla Palestina. È bene che in questo momento si sappia. È un momento storico molto grave ma non tutti sono silenti e fanno finta di non vedere". Come dimostrato dalle piazze di ieri in tutta Italia.