Imprenditore dona due aree gioco ai parchi del centro

Due aree gioco nel cuore della città ricevono la donazione dell’imprenditore Simone Monterubbianesi, volto noto della ristorazione cittadina e deus ex machina di Mani in Pasta, Ambrosia e dell’Antica Rosticceria Rovereto. Monterubbianesi ha infatti donato nuovi giochi per bambini destinati al Parco Fiore di via Montello e al Parco Formentini, entrambi in zona viale De Gasperi. Le due aree verdi sono gestite dall’Associazione Cittadini Insieme Albola Centro, che ha accolto l’iniziativa con entusiasmo. Il presidente Gianni Ricci ha espresso profonda gratitudine per il gesto: "Ringrazio di cuore Simone Monterubbianesi per il supporto, senza il quale non potremmo mettere a disposizione dei ragazzi questi spazi e queste attrezzature". Da parte sua, Monterubbianesi ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a contribuire all’iniziativa: "Ho fatto questa donazione con grande piacere, perché realtà come l’Associazione Cittadini Insieme non sono a scopo di lucro e sostengono le spese ordinarie – come bollette e manutenzione – con grandi difficoltà. È importante che anche i privati diano una mano per mantenere vivi i parchi e offrire qualcosa di bello ai più piccoli che li frequentano".