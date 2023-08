Imprenditore rapinato In carcere ex moglie e fratello

I carabinieri di Ascoli, San Benedetto e Taranto, hanno dato esecuzione a misure cautelari della Procura di Ascoli, nei confronti di 3 persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di rapina pluriaggravata ai danni dell’imprenditore ascolano Maurizio Borgioni: perquisizioni locali, personali e informatiche sono state eseguite a carico dei tre e di un quarto soggetto ritenuto partecipe anch’egli all’organizzazione del reato. Nel carcere femminile di Castrogno a Teramo è finita Roberta De Berardinis, ex moglie di Borgioni, mentre il di lei fratello Danile De Berardinis si trova rinchiuso ai Marino del Tronto. Il terzo arrestato è Ivan Mele di Taranto e l’ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata in carcere. All’appello mancherebbe una quarta persona che avrebbe preso parte al piano criminale. Il fatto risale alla sera del 27 aprile scorso quando l’imprenditore, nel rientrare nella sua casa ad Ascoli, è stato raggiunto da due persone: si sono qualificate come agenti della Guardia di Finanza e per avvalorare ciò hanno mostrato pettorina e cappello con scritta e simboli istituzionali. La scusa per entrare nella dimora di Borgioni è stata quella di dover procedere ad attività di ispezione in materia fiscale. Una volta dentro si sono fatti aprire la cassaforte costringendo l’imprenditore a consegnare oltre 10mila euro in contanti e un orologio Rolex. Quindi hanno immobilizzato la vittima legandogli polsi e caviglie e bloccandogli la bocca con del nastro adesivo per evitare che potesse subito chiamare le forze dell’ordine, minacciando anche di fare del male ai suoi familiari se avesse denunciato i fatti, riuscendo quindi a fuggire. Dopo essere riuscito a liberarsi Borgioni ha contattato i carabinieri di Ascoli che hanno raccolto la denuncia, avviando una serie di attività di indagine dirette dalla Procura di Ascoli, al fine di ricostruire l’accaduto e arrivare a scoprire i presunti autori del reato, identificati nell’ex moglie Roberta De Berardinis, nel cognato Danile De Berardinis e nel tarantino Ivan Mele che sarebbe stato uno dei due soggetti esecutori materiali dell’assalto a casa Borgioni, insieme ad un complice ancora da identificare.

Peppe Ercoli