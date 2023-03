Imprenditrice fermana apre shop all’aeroporto

C’è il cuore di una regione che vuole diventare grande all’aeroporto di Ancona, cominciano a riempirsi spazi per troppo tempo rimasti vuoti. Uno dei primi progetti per l’aeroporto riguarda il brand Beach Vibes, dell’imprenditrice fermana Caterina Pancotto, che apre il suo primo negozio monomarca proprio all’interno dell’aeroporto Raffaele Sanzio di Ancona. A rispondere per prima alla chiamata imprenditoriale di un aeroporto in forte espansione è stata l’imprenditrice e creativa Caterina Pancotto, siglando un contratto con l’aeroporto marchigiano per l’apertura di un nuovo negozio. Il 2023 è l’anno determinante per il rilancio dell’aeroporto Raffaele Sanzio, non solo da un punto di vista strutturale e territoriale, ma anche da un punto di vista commerciale. Dopo le aperture di voli di continuità su tre grandi città: Roma, Milano e Napoli, e aggiunta di voli europei, come Londra e Parigi, che saranno la grande novità della prossima estate, arrivano anche i negozi: "Ho ritenuto opportuno e giusto investire io stessa nel nostro aeroporto, aprendo un monomarca del Brand Beach Vibes. Le Marche hanno un glorioso futuro, sia come fulcro trainante nel settore produttivo artigianale delle PMI, del quale faccio parte io stessa, che come fulcro del turismo nazionale. Una regione da riscoprire, nella quale investire e soprattutto cominciare ad amare". Caterina è nata a Porto San Giorgio, ha inventato un marchio di accessori da spiaggia, teli mare, kimono-accappatoi e un assortimento di borse, tutti colorati, leggeri, anti sabbia e in microfibra. Uno stile originale tutto creato e prodotto in Italia, Caterina è anche titolare di First Comunicazione Agency e ha saputo coinvolgere importanti clienti in tutto il mondo, dalla Thailandia agli Stati Uniti d’America, in Europa e in tutta Italia. Il taglio del nastro proprio in vista della prossima stagione estiva, per una storia tutta da scrivere.