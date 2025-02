‘Impresa d’arte Adolfo De Carolis’. Nuove donazioni al polo museale

Il museo Adolfo De Carolis, che si trova nel Polo museale San Francesco di Montefiore dell’Aso, si è arricchito di nuove donazioni e sabato scorso, nel giorno in cui ricorreva la sua morte, si è tenuto un interessante incontro sul tema ‘Impresa d’arte Adolfo De Carolis e i suoi collaboratori’ che ha visto anche la partecipazione degli eredi. Dorella De Carolis, nipote dell’artista, ha letto la lettera di Giovanni Piccioli De Carolis riguardante la donazione a favore del Comune con l’intento di rafforzare lo studio e i documenti del materiale del De Carolis. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nazzareno Ciarrocchi è stato fatto un escursus sulle donazioni dagli anni 50 in poi. A presentare la donazione è stato l’architetto Giovanni Piccioli De Carolis che consiste nel materiale che era contenuto nello studiolo di Bologna, dove l’artista nato a Montefiore lavorava a pochi passi dalla casa editrice Zanichelli. Il sindaco Ciarrocchi ha espresso a nome della collettività locale immensa gratitudine per il nobile gesto che fa di Montefiore un importante centro di studio e ricerca sulla figura del grande artista figlio della sua terra. Secondo la visione del curatore, ingegner Oronzo Mauro, il materiale, pressoché inedito, è fonte per nuovi filoni di studio soprattutto sulla relazione tra Adolfo De Carolis e i suoi collaboratori e sulle tecniche pittoriche ed incisorie del ‘900 oltre al pregio artistico dei manufatti. Oronzo Mauro ha ricordato come la figura di Carolis sia riemersa dall’oblio negli anni ’50, con quella di Gabriele D’Annunzio grazie all’opera ‘Il Notturno’ illustrata da De Carolis per il celebre personaggio pescarese, che era divenuto quasi non vedente a seguito di un evento bellico. A seguire è intervenuta Giamaica Brilli che ha ripercorso le tappe della donazione in veste di assessore alla cultura, a iniziare dagli arredi dello studiolo dell’artista, passando per la donazione che fece la moglie di De Carolis, Maria Vittoria Bartolini: inizialmente 250 opere, poi altre 60 e infine le opere su legno originali. A partire dal 1959, grazie alla donazione del filologo Francesco Egidi, a Montefiore dell’Aso sono state poste le basi per la costituzione del Museo Adolfo De Carolis.

Marcello Iezzi