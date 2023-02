Imprese in calo: "Intervenire al più presto"

Un 2022 ancora in affanno per l’economia del Piceno. L’indagine condotta dalla Cna Picena, che a partire dai dati elaborati dal Centro studi regionale analizza il 2022 dal punto di vista delle piccole e medie imprese, ha posto in evidenza "le conseguenze concrete delle tensioni geopolitiche globali, della spirale inflazionistica e dell’incubo vissuto dal tratto piceno dell’A14", si legge in una nota. Scendendo nel dettaglio, i continui rincari di energia e materie prime non hanno infatti tardato a riflettersi sulla demografia d’impresa del Piceno, che tra il 2021 e il 2022 ha assistito alla perdita di 144 imprese attive, pari allo 0,7% del totale: sono 20.610 le aziende, a fronte delle 20.754 attive nel 2021. Un trend negativo che ha coinvolto in primis il settore del commercio, che a fine 2022 poteva contare su 4.612 imprese, 112 in meno (-2,4%) rispetto all’annualità precedente. Numeri più contenuti per le attività di trasporto e magazzinaggio, che registrano un calo di 14 unità (-2,7%) nell’arco di dodici mesi, passando dalle 527 del 2021 alle 513 dello scorso anno. Stessa sorte anche per il comparto manifatturiero, che oggi conta 2.083 realtà produttive, 25 in meno rispetto alle 2.108 del 2021 (-1,2%), e nel settore primario, con agricoltura, silvicoltura e pesca costrette a fare i conti con la perdita di 74 imprese (-2,1%). Note positive arrivano dalle attività di servizi a supporto delle imprese, che nel saldo tra le due annualità prese in esame guadagnano 32 nuove unità (+4,5%), ma anche delle attività di carattere sanitario (+7,4%), professionale, scientifico e tecnico (19 aziende in più, il 2,2% delle 860 attive nel 2021) e delle imprese attive nel mondo dell’arte, dello sport e dell’intrattenimento (460, 14 in più rispetto al 2021). "Già nel corso del 2022 – ha spiegato Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – la nostra associazione aveva denunciato la necessità di un intervento da parte delle istituzioni per tutelare le eccellenze imprenditoriali del nostro territorio. In questo senso, anche in relazione all’ennesima tragedia andata in scena sulle corsie dell’autostrada A14, ribadiamo l’urgenza di un confronto con la Prefettura, la Regione e tutte le parti sociali ed economiche coinvolte per individuare una soluzione in grado di ripristinare una volta per tutte la sicurezza stradale".

La presidente Arianna Trillini ha concluso: "Le criticità che ad oggi caratterizzano la quotidianità di chi fa impresa mettono a rischio le prospettive di crescita del nostro territorio. Insieme agli imprenditori, la nostra associazione sta portando avanti un percorso volto a promuovere e incentivare la creazione d’impresa, che necessita tuttavia di essere affiancato da misure efficaci e a misura di Pmi".