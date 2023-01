Imprese in calo, la ripartenza nelle start up

di Vittorio Bellagamba Nel corso del 2022 il sistema delle imprese della provincia di Ascoli ha avuto una contrazione di 123 aziende. Questa la principale evidenza sull’andamento della demografia delle imprese nel 2022 che emergono dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del registro delle imprese delle Camere di commercio. Nell’anno appena trascorso sono state, in provincia di Ascoli, 1.046 le iscrizioni di nuove aziende a fronte però di 1.169 realtà che hanno deciso di abbassare per sempre la serranda comportanto una variazione in valori assoluti pari a -123. Il tasso di crescita nel Piceno è stato quindinegativo e pari a -0,51%. Commetando i dati il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini, ha evidenziato come per il Piceno l’ente regionale punti su due direttrici che sono: l’internazionalizzazione e le start up. E in proposito ha detto: "Innovare è la chiave, con tutte le difficoltà del caso Ascoli Piceno, dall’ultima rilevazione, è la quinta provincia in Italia per incidenza del numero di start up sul totale, a Smau le marchigiane brillano e spesso coniugano i temi delle sfide digitali a quelli della sostenibilità. Innovare vuol dire anche trovare nuovi modi di stare ai tavoli regionali e...