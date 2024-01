Imprese in calo. Maglia nera in regione: "Bisogna ripartire dalla formazione"

L’imprenditoria locale continua il suo momento di difficoltà con il peggior tasso di crescita regionale. Se il 2023 si era chiuso con innumerevoli problematiche, l’anno che è appena iniziato non ha visto grandi risvolti positivi. L’indagine demografica condotta dalla Camera di Commercio delle Marche ha evidenziato come, nonostante dei timidi segnali in alcuni settori, la provincia di Ascoli stia pagando un prezzo davvero caro a causa del calo del numero di imprese su scala regionale. Situazione per la quale la Cna aveva voluto lanciare un preoccupante allarme già negli ultimi mesi della scorsa annata.

I dati raccolti dalla rilevazione trimestrale Movimprese di Infocamere-Unioncamere, nel 2023 ha visto il Piceno contare su 22.346 imprese (nel 2022 erano 24.010), con 1.012 nuove iscrizioni in Camera di Commercio e 1.076 cessazioni. Qui il saldo negativo è stato di 64 unità pari al -0,27%. Inevitabilmente questo dato percentuale pone la provincia ascolana in fondo alla graduatoria regionale che complessivamente può contare su 152.956 aziende registrate nelle Marche (erano 157.892 lo scorso anno, quando per la prima volta si scese sotto la soglia delle 160mila unità) e 135.205 attive (140.066 nel 2022).

"Il bilancio del 2023 delle imprese del nostro territorio evidenzia inequivocabilmente le difficoltà affrontate e le necessità manifestate dai nostri associati e condivise in più di un’occasione con le istituzioni, a livello locale e nazionale – spiegano il direttore Francesco Balloni e la presidente Arianna Trillini –. Abbiamo il dovere di invertire una tendenza preoccupante per le sorti del Piceno che ha bisogno di poter contare su misure efficaci e in grado di valorizzare il dinamismo delle nostre aziende premiando la progettualità espressa nell’ambito del programma Next Appennino. In questo senso, dopo un primo finanziamento di 524 progetti marchigiani, per un importo di 81 milioni di euro in grado tuttavia di generare investimenti per 141 milioni, l’associazione auspica che i prossimi stanziamenti possano presto contribuire a dar vita alle idee messe in campo dal territorio, con un contestuale scorrimento delle graduatorie che consentirebbe di rilanciare ulteriormente l’economia del Piceno sul piano imprenditoriale, occupazionale e di sviluppo".

Sono il commercio, le costruzioni e le manifatture a registrare i dati più preoccupanti in termini di perdita di aziende attive, condizionati anche dalla carenza di manodopera. I fari della Cna restano puntati anche sul mondo dei giovani che costituiscono il futuro dell’imprenditoria. "Sarà importante avvicinare ulteriormente il mondo del lavoro alla scuola e all’università – concludono –, agevolando un passaggio di consegne tra artigiani e imprenditori di oggi e di domani che, anno dopo anno, risulta sempre più complesso".

Massimiliano Mariotti