Improvviso malore in strada. Si accascia e muore a 63 anni

Tragedia in zona Sentina a sud di Porto d’Ascoli, dove un uomo di 63 anni è stato stroncato da un improvviso malore mentre stava passeggiando lungo uno dei viottoli solitamente frequentati dai visitatori della riserva naturale regionale a sud di Porto d’Ascoli. E’ accaduto a metà pomeriggio di ieri. La vittima si chiamava Luigi Ruggieri e risiedeva con la famiglia in via Togliatti a San Benedetto. A trovarlo, disteso a terra lungo la strada sono stati alcuni passanti che hanno chiesto immediatamente i soccorsi. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato l’equipaggio della potes di San Benedetto, i cui sanitari hanno attivato subito le procedure per tentare di rianimare l’uomo, con massaggio cardiaco e infusioni di farmaci, ma il cuore del paziente non ha voluto saperne di riprendere a battere. Secondo la prima ipotesi Luigi Ruggieri potrebbe essere stato colto da un improvviso arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio del commissariato, ma sembra che non vi sia alcun dubbio sulle cause naturali del decesso. Le autorità competenti, alla luce del referto medico, hanno disposto la rimozione del cadavere che è stato trasportato nell’obitorio del ‘Madonna del Soccorso’. La salma dell’uomo è stata messa subito a disposizione dei familiari. Una morte improvvisa che ha lasciato increduli familiari e amici.