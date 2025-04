Imu per oltre 500mila euro: disfida tra Comune e Provincia

Contenzioso Imu fra provincia e comune, si va in Cassazione. Due giorni fa l’ente rivierasco ha stabilito di proporre ricorso contro quanto stabilito dalla Corte tributaria di secondo grado alcuni mesi fa. Gli interessi del comune rivierasco verranno tutelati da un avvocato esterno, cui è stato appena conferito specifico incarico. La questione riguarda gli avvisi di accertamento Imu inviati dal comune nell’aprile 2022 e relativi ad alcuni immobili di proprietà della provincia: questi sono da tempo adibiti ad edifici scolastici, a sede del Centro per l’impiego e per la Scuola di formazione professionale, della facoltà di Economia della Politecnica e, infine, a servizi per il quartiere.

Nel luglio 2022 la provincia, con due ricorsi separati alla Corte di giustizia tributaria di Ascoli, impugnava gli avvisi con cui l’ente rivierasco aveva intimato il pagamento di 296.950 euro per il e di 291.744 euro per il 2019. Palazzo San Filippo, pur essendo proprietario degli immobili in questione, dichiarava di non esserne possessore e successivamente, nel giugno 2023, la Corte emanava la propria sentenza, definendo rilevante, ai fini dell’Imu, "la nozione civilistica di possesso, per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso, con la conseguenza che i contratti di comodato nonché le concessioni ex lege della disponibilità degli immobili non consentono di ritenere insussistente la soggettività passiva di imposta in capo alla provincia".

Inoltre la Corte specificava che "l’esenzione prevista per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici spetta soltanto se l’immobile risulta adibito a un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile". Il 29 marzo 2024, quindi, la provincia presentava ulteriore ricorso alla Corte tributaria regionale. In secondo grado, l’appello della provincia veniva accolto, con conseguente riforma ‘in parte qua’ della sentenza di primo grado e annullamento degli avvisi di accertamento emessi dal comune di San Benedetto. In sentenza veniva riconosciuta la sussistenza dell’esenzione, ma non solo: "Se sul bene – recitava la sentenza 895 del settembre 2024 - sussiste un diritto reale di godimento come il diritto d’usufrutto, il diritto d’uso, il diritto d’abitazione o l’enfiteusi, il possesso appartiene al titolare di questo diritto. Ed il titolare del diritto reale di godimento è soggetto passivo dell’Imu, al posto del proprietario". Ora la battaglia si sposta al terzo grado di giudizio.

Giuseppe Di Marco