In 130 per la fine dell’anno

L’Università della terza età sezione di Spinetoli -Pagliare ha festeggiato la chiusura dell’anno ‘accademico’. Centotrenta persone tra accademici, inseganti, amici dell’Uteap si sono dati appuntamento a ‘La Locanda degli amici’ di Pagliare, dove ad accoglierli c’era Raffaele Santori, che ha garantito un menù molto gustoso. L’Università della terza età sezione di Spinetoli- Pagliare è portata avanti dalla passione e dalla sete di cultura di una donna straordinaria, la vulcanica segretaria Anna Maria Pagnoni. Presente alla serata anche il presidente dell’Uteap di Ascoli Mario Tosti Guerra. L’Uteap è uno spazio dedicato allo scambio di relazioni, rivolto non solo alle persone della terza età, che cercano un’occasione per stringere nuovi rapporti di amicizia e solidarietà: lo strumento migliore per rimanere attivi e mai soli con il passare degli anni, ma anche di persone più giovani che vogliono approfondire le conoscenze che nel corso della loro vita non hanno avuto l’occasione di fare.