In 200 a prefetto e questore: no a eventi così

"Magari dovremo cambieremo location, ma l’evento si farà". Giorgio Ferretti, responsabile provinciale di CasaPound conferma dunque l’evento del 24 marzo riguardante la presentazione di "Cento - Eredità di una rivoluzione", uno scritto che rivisita con testimonianze di semplici cittadini i giorni della Marcia su Roma, già presentato in altre città italiane. Il Caffè Bistrò non ha più intenzione di ospitare l’iniziativa. "Attendiamo una comunicazione ufficiale, ma ci stiamo già organizzando per farlo altrove. Paradossalmente – aggiunge Ferretti – il clamore suscitato dalle tante reazioni contrarie ha spinto ad aderire all’evento molte altre persone che hanno deciso di partecipare per testimoniare lo spirito di libertà e per non piegarsi al ricatto morale che qualcuno vorrebbe imporci". Crescono però le voci contrarie. "Il sindaco e le autorità competenti intervengano con una posizione decisa. Necessario, tanto più in un territorio che non è nuovo a episodi di ‘nostalgia’, ribadire le radici costituzionalmente antifasciste della nostra Repubblica" commenta il deputato Giorgio Fede. Duecento persone circa hanno sottoscritto una lettera inviata al prefetto De Rogatis e alla Questura chiedendo "di impedire il diffondersi di iniziative come queste, che di natura storico-culturale non hanno nulla. La democrazia passa attraverso la possibilità di esprimersi ma l’apologia di fascismo è e rimane un reato". Secondo i Giovani Democratici "il fascismo è stata un’epoca buia, non possiamo esaltare ciò che è da condannare. Chiediamo rispetto per i morti e per chi ne porta avanti la memoria". Infine la posizione di Italia Viva, Popolari Ascoli, Civici e riformist: "Intendiamo rivolgerci a tutte le forze politiche e civiche presenti in maggioranza affinché prendano posizione nei confronti di una iniziativa che non gratifica la memoria di tanti italiani caduti per la libertà". Peppe Ercoli