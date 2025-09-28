In 200 alla cena per i bambini delle Filippine

La risposta solidale del territorio ascolano c’è stata. Saranno in tanti, infatti, almeno 200 (con ulteriori posti, comunque, ancora disponibili) le persone che hanno già risposto all’appello della Fondazione Open Mind, creata dall’imprenditore ascolano Stefano De Angelis, presidente e Ceo dell’azienda Giocamondo Study leader a livello nazionale nel settore dei viaggi studio). Persone, ma anche numerose imprese, che hanno dato la loro adesione alla cena di gala a scopo benefico in programma il prossimo 4 ottobre all’Hotel Casale di Colli del Tronto (dalle ore 19.30) con donazioni per contribuire ad aiutare, per questa prima iniziativa, i bimbi e le famiglie delle Filippine più vulnerabili che non hanno una casa né una possibilità di studiare. Una iniziativa che è stata molto apprezzata dal noto professor Vincenzo Schettini, fenomeno social e personaggio televisivo, che ha voluto anche sensibilizzare tutti – attraverso un video insieme a Stefano De Angelis – sottolineando l’importanza di questa prima iniziativa sul territorio della ’Fondazione Open Mind’ che ha sede ad Ascoli ma opera in tutto il mondo. "Purtroppo non potrò essere presente personalmente – sottolinea Schettini nel suo messaggio video – ma so bene quanto cuore ci metta tutta la squadra della Fondazione che opera per questi obiettivi di solidarietà a livello internazionale e consiglio a tutti di partecipare perché sarà una serata speciale. Il vostro contributo sarà molto importante".

"Siamo molto soddisfatti – spiega Stefano De Angelis che è fondatore e presidente di questa nuova Fondazione – perché siamo riusciti a ricevere una risposta importante dal nostro territorio, con tante persone e imprese che hanno dimostrato grande sensibilità. Hanno capito il nostro impegno e obiettivo non è limitarci a raccogliere fondi, ma garantire che ogni contributo, ogni donazione, abbia un impatto misurabile e tangibile. I partecipanti all’evento del 4 ottobre contribuendo alla causa, potrà conoscere nel dettaglio i progetti già avviati e, per chi vorrà, ci sarà poi anche la possibilità di verificare sul campo i risultati ottenuti col proprio sostegno prendendo parte anche a un viaggio nelle Filippine e constatare l’importanza dell’iniziativa in concreto". Chi volesse ancora partecipare alla cena con una donazione può inviare una mail a beatrice@giocamondostudy.it, telefonare al numero 331.7615337 o compilare il modulo attraverso il link: https://forms.gle/QJMqtQogbzCbty428.

Valerio Rosa