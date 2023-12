In 3 da Grottammare a Firenze

Mentre sul lungomare di Grottammare si disputava la Half Maraton, un terzetto di maratoneti grottammaresi hanno gareggiato in trasferta per partecipare alla maratona di Firenze. "Vola Mercurio vola!", questo è stato il motto della 39^ edizione della gara competitiva di 42,195 km, a cui hanno partecipato di 8500 podisti. Anche la "Apd Avis Le Grotte di Grottammare ne ha preso parte facendo gareggiare tre dei suoi atleti: Luca Giovanditto, Maurizio Polini e Andrea Scartozzi. "La maratona si è svolta in tutta la città di Firenze, dalla partenza in piazza del Duomo passando per piazza della Signoria, Ponte vecchio e altre strade dentro la città – raccontano i partecipanti – e il percorso ha regalato scorci emozionanti come il passaggio lungo il fiume Arno e la zona del parco delle Cascine". I tre atleti Grottammaresi sono alla loro terza maratona e vi hanno preso parte dopo mesi di preparazione.