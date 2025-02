"In 5 anni piantate cento palme"

A Grottammare sono in corso lavori per circa 300mila euro finanziati con fondi di bilancio comunale. A questi si aggiungono i lavori, in stato avanzato, lungo la pista ciclabile Grottammare-Cupra Marittima, per il miglioramento della pubblica illuminazione attraverso la sostituzione degli apparati illuminanti in sodio con punti luce a led (opera da circa 80mila euro sostenuta con fondi statali). Completata la piantumazione di 19 nuove palme su tutto il lungomare, ad opera dei giardinieri comunali, a copertura dei vuoti lasciati dal punteruolo rosso, nei confronti del quale prosegue con buoni risultati l’azione di contenimento, una sola palma attaccata nel corso del 2024. "Nel corso degli ultimi 5 anni abbiamo ripiantumato circa 100 palme – fa sapere l’assessore alla Cura del territorio Bruno Talamonti – Il trattamento contro il coleottero funziona e presto ripristineremo tutte le palme mancanti. Intanto, ci tenevamo ad avviare il piano delle potature di tutte le alberature stradali per migliorare la sicurezza urbana". L’opera in corso, per 84mila euro è finanziata con le risorse provenienti dalle sanzioni previste dal Codice della strada. Nel mese di febbraio terminano i lavori per la riapertura della Ludoteca di via del Mercato e verrà completata la manutenzione straordinaria della fontana di piazza Kursaal, dove ai lavori all’impiantistica seguiranno rinnovamenti estetici con la realizzazione di una nuova illuminazione colorata a led programmabile. Entro marzo il servizio Manutenzioni annuncia la chiusura dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell’accesso agli uffici del Comune, i lavori nella sede del circolo Sisto V presso la pineta Ricciotti, gli interventi sulla segnaletica stradale, verticale e orizzontale, tra cui indicazioni luminose con rilevamento della velocità lungo la Cuprense e sistemi di rallentamento della velocità in via Galilei, Piane Tesino e Crucioli e una serie di opere che interesseranno le aree vicine il ponte Tesino, sia a nord (nuovo impianto di irrigazione dello spartitraffico e manutenzione prato della balconata), sia a sud (una nuova linea idrica con doccia per la dog-beach). Nel mese di aprile si completeranno la sistemazione dei marciapiedi ammalorati in varie vie comunali e l’impianto fotovoltaico sopra la copertura di piazza Capponi che verrà collegato all’alimentazione elettrica del nido comunale Pollicino.

Marcello Iezzi