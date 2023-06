In 8 giorni 7 mezzi sequestrati Nessuno aveva l’assicurazione

Nuovo comandante, nuovi stimoli, nuovi imput operativi. La polizia locale di Cupra Marittima da alcuni giorni ha steso sul territorio una rete controlli stradali che ha permesso di intercettare una serie di violazioni del codice della strada. Il bilancio è rilevante. In otto giorni gli agenti hanno sequestrato, ai fini della confisca, sette veicoli, tra autovetture e motocicli, tutti mezzi senza copertura assicurativa, qualcuna scaduta da qualche mese ed altre, addirittura, da anni. Il nuovo comandante, commissario Leonardo Diomedi racconta: "Stiamo effettuando vari controlli stradali ad ogni ora del giorno, dal controllo delle soste al controllo di revisioni, ma soprattutto di Coperture assicurative – afferma il nuovo comandante, commissario Leonardo Diomedi –. L’inserimento dei 3 nuovi agenti a tempo determinato, insieme ai già presenti operatori, è una grande risorsa per il Comando nell’espletamento delle funzioni di Polizia. Diversi sono stati gli incidenti rilevati dal nostro personale, che opera in maniera costante e giornaliera con azione repressive di controllo stradale. Tra le casistiche rilevate, in materia di stato psicofisico con cui gli automobilisti si mettono alla guida, abbiamo intercettato un soggetto incensurato, trentenne, coinvolto in un incidente, con un tasso alcolemico di 3,1 gl, ovvero 6 volte di più del limite consentito durante la guida, che è dello 0,50. Per il soggetto è scattata l’informativa all’Autorità Giudiziaria, la revoca della Patente e la confisca del veicolo. Per la stagione estiva già in corso stiamo eseguendo controlli mirati, anche sulle spiagge, ma soprattutto il nostro servizio sarà di costante presenza nel controllo e supervisione dei quartieri". Controlli del territorio a tappeto in stretta collaborazione con la locale stazione dei carabinieri.

