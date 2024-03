In arrivo 12mila bersaglieri. Summit sulla sicurezza

In vista del raduno nazionale dei bersaglieri in programma il 5 maggio ad Ascoli il prefetto Sante Copponi ha presieduto una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica mirato ad analizzare preliminarmente le problematiche riguardanti le misure di sicurezza da attivare in occasione dell’evento. La stima è che ad Ascoli arriveranno 12.000 bersaglieri e si prevede un afflusso all’evento di diverse decine di migliaia di persone, distribuite lungo il percorso della sfilata e nell’area dove è previsto lo stazionamento del pubblico. Per le misure di sicurezza da attuarsi nell’area ove è previsto lo stazionamento del pubblico, il soggetto organizzatore dell’evento, tramite il Comune di Ascoli, richiederà il parere della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

Il Comune di Ascoli provvederà ad effettuare, d’intesa con il soggetto organizzatore, ed in stretto raccordo con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco la struttura sanitaria tutti i necessari approfondimenti tecnici, per l’individuazione delle misure di safety da attuare in tutta la restante area ove si svolgerà l’evento, riguardante l’ammassamento iniziale dei bersaglieri, il percorso della sfilata, e quello di deflusso. Dovranno essere approfondite le problematiche relative alle aree di sosta degli autobus e delle auto, alle modifiche alla viabilità e alla mobilità degli spettatori dai parcheggi all’area dell’evento.

p. erc.