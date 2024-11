In arrivo 180mila euro per le scogliere da fare a sud del Tesino

Nuovi finanziamenti disponibili per il rinfoltimento delle scogliere a sud della foce del torrente Tesino. Dopo la riprofilatura della scogliera a nord del corso d’acqua, che era parzialmente sprofondata ed i cui lavori sono stati completati da qualche settimana, ora l’Amministrazione comunale punta a sistemare alcune scogliere soffolte a iniziare dalla zona sud della scogliera perpendicolare dopo lo chalet Club seven. In particolare nel tratto davanti al camping Don Diego, dove a ogni mareggiata si evidenziano fenomeni erosivi con notevole riduzione di arenile. Per la realizzazione dell’opera, il Comune ha affidato la progettazione a un tecnico esterno e come risorsa economica dispone una somma che si aggira sui 180 mila euro, provenienti dai finanziamenti regionali per la difesa della costa. Secondo le intenzioni degli uffici tecnici comunali i lavori dovrebbero essere eseguiti prima della prossima stagione estiva, con molta probabilità durante la primavera. Nessuna nuova, invece, dalla Regione, per la sistemazione del tratto a sud della foce del Tesino dove la realizzazione di un pennello andrebbe a risolvere la questione della ghiaia.