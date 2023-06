In arrivo due serate in musica

L’Associazione quartiere centro organizza due serate musicali presso il parco Le Grottacce, la prima il 7 luglio alle 21.30 dedicata a Lucio Dalla e Lucio Battisti, con Giuseppina Gazzella e Niki Romagnoli, la seconda il 14 luglio alle 21.30 intitolata "Donna in Musica", con Doralia Tomassetti e Giuseppina Gazzella che tributeranno la straordinaria Mina. Il 30 giugno alle 21.30, sempre presso le Grottacce, spettacolo di teatro dialettale con la compagnia elpidiense "Teatro della Solidarietà". Grande affluenza nei corsi presso "La Piccola", dal tennis tavolo alla ginnastica posturale, passando per teatro, yoga e batteria, senza dimenticare la presenza del coro DedLa che ogni giovedì si esercita in sessioni di prova ed è alla ricerca di nuovi membri. L’invito dell’associazione ai cittadini: "Siate partecipi, usate l’associazione per organizzare e far vivere al meglio il quartiere".