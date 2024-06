In arrivo il nuovo punto Avis

Era stato anticipato durante un incontro medico tenutosi nel corso della stagione invernale e ora il progetto prende corpo. Domani pomeriggio alle ore 16 a Massignano sarà inaugurato lo sportello Avis, quale sede staccata dell’Avis comunale di Cupra Marittima. Una iniziativa pensata e voluta dalla presidente Avis cuprense Lara Amadio. "Questo evento segna un importante passo avanti per la nostra comunità – afferma in una breve nota la presidente Amadio –. La presenza di molti iscritti e donatori sul territorio di Massignano testimonia la generosità e il senso civico dei suoi abitanti. Con l’apertura di questo sportello, l’AVIS si amplia e cresce, potenziando la nostra capacità di contribuire all’autosufficienza del sangue e rispondere alle richieste dei cittadini". Va ricordato come il centro trasfusionale di San Benedetto svolga un ruolo decisivo nella gestione delle riserve di sangue.