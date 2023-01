In arrivo il primo sopralluogo per l’ex sindaco di Ascoli

Le alternative erano tre: confermare Giovanni Legnini, optare per un esponente abruzzese o umbro, oppure affidare l’incarico a un rappresentante del partito di Governo che però abbia avuto un’esperienza diretta con il sisma. Alla fine, la premier Giorgia Meloni ha scelto la terza strada, nominando Guido Castelli nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto. Il senatore di Fratelli d’Italia, come detto, si era già occupato di sisma durante la sua esperienza di assessore regionale, nella giunta Acquaroli, da metà ottobre del 2020 fino allo scorso settembre, dunque per ben due anni. Un biennio, appunto, nel quale Castelli è stato sempre a stretto contatto con Legnini e con i sindaci dei borghi terremotati del centro Italia.

L’ex sindaco di Ascoli (ha guidato le cento torri dal 2009 al 2019, per due mandati consecutivi), alla tornata elettorale delle regionali del 2020 fu l’esponente di centrodestra più votato, con oltre 8.600 preferenze. In Regione, Castelli è stato anche consigliere, tra il 2000 e il 2009, prima appunto di diventare sindaco per la prima volta. Tra i suoi incarichi politici, dal 2013 al 2020 è stato presidente della Fondazione Ifel, l’istituto per la finanza e l’economia locale, di cui attualmente riveste l’incarico di presidente del comitato direttivo. Un augurio, particolare, è arrivato anche dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. "Auguri di buon lavoro al senatore Guido Castelli, nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma del 2016 – ha commentato il ministro -. Un compito di rilievo ma soprattutto di grande responsabilità che, ne siamo sicuri, saprà assolvere con serietà, competenza e spirito di servizio, conoscendo in profondità proprio uno dei territori maggiormente colpiti dal terremoto del Centro Italia. Il tutto in stretto raccordo con i presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo, Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, e con il contributo dei tanti parlamentari che negli anni si sono battuti senza sosta per dare centralità alla ricostruzione post sisma". Già nei prossimi giorni dovrebbe esserci un primo sopralluogo di Castelli nelle aree del Piceno devastate dal terremoto del 2016.

m. p.