"In arrivo il progetto per salvare il centro storico"

"Dopo un grande lavoro di concerto con l’Usr e con l’Eucentre di Pavia, entro l’anno sarà pubblicata la gara d’appalto per il progetto avveniristico che prevede la messa in sicurezza di tutto il colle a sostegno del centro storico di Arquata". Lo ha annunciato ieri il commissario alla ricostruzione sisma 2024 Guido Castelli facendo anche il punto della situazione. "Se oggi siamo qui a parlare di ricostruzione finalmente sbloccata è anche grazie alla determinazione e allo spirito tenace di queste comunità, che non si sono arrese nemmeno di fronte a degli ostacoli all’apparenza insormontabili. Il lavoro sulla ricostruzione, però, è andato avanti e sta proseguendo". L’evoluzione positiva della ricostruzione nel Centro Italia colpito dal sisma del 2016 si conferma anche nel 2024, fa sapere l’Usr, citando i dati di Cassa depositi e prestiti, che fornisce alle banche convenzionate la provvista di fondi necessari a pagare le ditte all’opera nei cantieri della ricostruzione. "Numeri che parlano chiaro: fino al 25 ottobre 2024 (ultima rilevazione del dato) Cdp ha erogato un totale di 5,130 miliardi di euro per la ricostruzione privata, di cui circa 2,7 miliardi di euro a partire dal 1 gennaio 2023, pari al 52% dell’intero importo erogato dal 2017. Il record è stato raggiunto proprio nel mese di ottobre con 168,5 milioni erogati". Castelli riferisce che ieri in Cabina Sisma è stata raggiunta l’intesa su una serie di ordinanze che vanno ulteriormente ad affinare gli strumenti normativi e finanziari a disposizione dei paesi terremotati. "In particolare - spiega - ci siamo occupati di situazioni molto delicate, come le frazioni di Arquata, vale a dire Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo". La ricostruzione privata delle Marche vede 18.186 domande presentate, di cui 12.705 concesse. L’importo complessivo liquidato alle imprese, in base all’avanzamento dei cantieri di case e aziende, è di 3,65 miliardi di euro. I cantieri in corso sono 6.911, di cui 4.815 conclusi. La ricostruzione pubblica conta 1.856 interventi previsti, per un importo programmato di 2,23 miliardi di euro. Sono state avviate il 94% delle opere programmate, e circa il 30% dei lavori è in corso o concluso. Le persone assistite tramite Contributo di autonoma sistemazione o Soluzione abitativa di emergenza, secondo l’ultimo dato disponibile (luglio 2024) sono 6.937.

p. erc.