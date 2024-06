In arrivo la guida 2024. Torna ’slow olive day’

Torna per la terza edizione lo ‘Slow Olive Day’, domani mattina alle 11 nelle stanze della Bottega del Terzo Settore. "Abbiamo scelto ancora Ascoli – dicono dall’associazione -, per questo appuntamento regionale, perché questa è ka città dell’olio, la sede naturale per un evento di questo tipo, che vuole far riflettere sui valori e sui criteri dello slow food. Criteri non solo gastronomici o nutrizionali, ma una vera e propria visione sull’olio e sulle olive a 360 gradi, con un approccio multidisciplinare. In rapporto all’economia, al territorio, alla tradizione, alla storia dei luoghi. Perché questi sono elementi fondativi del nostro approccio". Dopo i saluti istituzionali e dei dirigenti regionali dell’associazione Slow Food, in particolare quello del presidente regionale Avv. Vincenzo Maidani, ci sarà l’intervento di BioDea, che promuove prodotti biologici per l’agricoltura e la proiezione di un video. Il momento clou sarà però la conversazione tra Antonio Attorre, Leonardo Seghetti con interventi di ristoratori, produttori di olio e di vino presenti, sul tema ‘olio in tavola e in cucina’, sotto il profilo salutistico, gastronomico ma anche alla luce dei ripetuti scandali e frodi. Si parlerà anche della necessità, promossa da Slow Food, di introdurre l’educazione alimentare nelle scuole come materia basilare, in ogni ordine e grado. L’occasione sarà buona anche per la presentazione della guida olii e per la premiazione delle 43 chiocciole, delle 686 aziende e dei 1071 olii assaggiati. Cresce infatti il numero delle aziende che certificano in biologico l’intera filiera nonché i riconoscimenti assegnati ogni anno dai curatori della guida: la chiocciola segnala le aziende che si distinguono per il modo in cui interpretano i valori produttivi in sintonia con la filosofia Slow, mentre il Grande Olio è un riconoscimento attribuito agli extravergini che si sono distinti per particolari pregi. Il momento di riflessione culminerà in un pranzo nel ristorante ‘C’era una volta, Cucina nel chiostro’, con menù a tema, impostato per valorizzare la Tenera ascolana e, più in generale, l’olio extravergine. Per informazioni e prenotazioni 335.6257019.

