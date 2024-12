In arrivo le telecamere contro i furbetti della Ztl

Altra novità in arrivo nel paese alto di Grottammare. Per frenare il fenomeno delle auto che entrano nella Ztl, all’interno del Borgo, sarà presto installata una telecamera Ocr per la lettura delle targhe, collegata con la centrale operativa della polizia locale che in tempo reale riceverà un alert da remoto, quando rileva una irregolarità. Per esempio se la vettura non è autorizzata a superare il varco della zona a traffico limitato, oppure se si è trattenuta oltre il tempo previsto, scatta il controllo. Per i residenti, i fornitori delle attività ristorative e negozi, i veicoli autorizzati possono rimanere per un tempo massimo di un’ora, dopo di che il segnale dà l’allerta alla polizia locale che potrà intervenire per le necessarie verifiche. Un provvedimento che si è reso necessario poiché ci sono persone che entrano, soprattutto nelle fasce orarie serali quando i controlli sono meno assidui, e lasciano in sosta le auto nella piazza Peretti fino al mattino. Se la telecamera Ocr non dovesse dare il risultato sperato, è pronto il piano B: il divietò assoluto di accesso a qualunque veicolo, tranne mezzi di soccorso, su tutto il paese alto.