Una nuovissima ‘App’ per promuovere il turismo e i servizi sul territorio di Servigliano. L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Rotoni, proprio in questi giorni sta lavorando alla realizzazione di un programma innovativo che servirà a migliorare l’accessibilità ai tanti siti di interesse e curiosità messi a disposizioni in maniera molto snella ai visitatori. "Il progetto ha preso il via da alcuni giorni e stiamo lavorando con l’intento di renderlo operativo entro la primavera – spiega Marco Rotoni –. L’idea è semplice, creare una App molto snella a cui tutti i visitatori potranno accedere tramite cellulare gestendo in maniera autonoma la visita del paese e dei siti di vario interesse. La App fornirà nozioni storiche su siti come centro storico, parco della Pace, Santa Maria del Piano, il torneo cavalleresco di Castel Clementino e molto altro ancora come ad esempio itinerari paesaggisti da seguire a piede o in bici. Oltre all’aspetto storico culturale saranno curati i servizi: strutture recettive, ristoranti, attività artigianali, area camper, ufficio turistico cose di questo genere in modo da offrire la possibilità di conoscere il paese seguendo i propri interessi personali". Il programma si sta sviluppando nelle sue varie parti proprio in queste settimane, offrendo una modalità di accesso molto semplice. "Abbiamo incaricato una ditta specializzata – prosegue Rotoni – di realizzare schede informative dei vari siti, strutture, tutte quelle attività e siti che potrebbero risultare interessanti o utili. Inoltre ogni singola scheda sarà tradotta in varie lingue .Accedere alla nuova App sarà semplice, il regolamento sarà pubblicato su appositi totem che sanno istallati nei punti di accesso del paese".

Alessio Carassai