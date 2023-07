In aula per abuso d’ufficio La segretaria comunale si difende dalle accuse

"Raimondi, oltre a non avere l’equipollenza ex lege, non aveva neppure l’equipollenza sostanziale". E’ un passo delle dichiarazioni spontanee rese ieri in tribunale da Giuliana Nerla, 47 anni di Montegiorgio, accusata di abuso d’ufficio per fatti che l’hanno vista coinvolta nella veste di segretario del comune di Montemonaco. Parte civile è Marika Raimondi, un’ascolana assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi che si ritiene danneggiata per non essere riuscita a vincere un concorso pubblico a causa della condotta della Nerla che è difesa dagli avvocati Ortenzi e Liberati. Una vicenda che risale all’agosto del 2017.

Il Comune di Montemonaco aveva indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1. "Che né Raimondi né il presunto fruitore del vantaggio erano in possesso dell’equipollenza ex lege è cosa nota, desumibile dagli atti del procedimento e mai messa in discussione da nessuno. Nel caso specifico si è considerata l’equipollenza sostanziale, cosa ben diversa dall’equipollenza ex lege, quest’ultima fra l’altro non prevista dal bando di concorso" ha spiegato Nerla, ricordando che "la giurisprudenza del tempo stabiliva che se il bando non prevede l’equipollenza ex lege ma l’equipollenza tout court (caso del Comune di Montemonaco perché il bando, agli atti, non riportava la dicitura "equipollenza ex lege") l’amministrazione può procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale (Consiglio di Stato n. 3430 del 2013, Consiglio di Stato n. 6260 del 2012, Tar Umbria 15 del 2014, Tar Basilicata n. 21615; tale giurisprudenza è importante perché l’abuso d’ufficio si integra solo quando non residuano margini di discrezionalità offerti dalla giurisprudenza)".

Nerla ha anche precisato che "si trattava di una determina, come riferito da altro teste, predisposta da tre persone: oltre me, il responsabile preposto, il consulente legale dell’ente. Se fossi stata responsabile, avrei percepito apposita indennità compensativa della responsabilità; indennità che invece non ha mai percepito a Montemonaco" ha puntualizzato. Ieri è stata sentita anche l’impiegata amministrativa del difensore civico di Ancona e la segretaria dell’università dorica. Citati dalla parte civile, hanno detto che non c’era equipollenza tra la laura del vincitore del concorso e quella inserita nel bando. Peppe Ercoli